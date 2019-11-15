Депутаты обеспокоены повсеместным внедрением системы «Күнделік»

Они обратились с депутатским запросом в генеральную прокуратуру.

Партия «Ак жол» просит генеральную прокуратуру дать правовую оценку действиям МОН РК о повсеместном внедрении системы «Күнделік» без учета технической неготовности 31% школ. Депутаты обратились с запросом к генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили депутаты, на сайте программы АИС «Күнделік» постоянно ведется коммерческая реклама различных товаров и услуг. Они просят проверить, насколько допустимо размещение коммерческой рекламы на ресурсе, обязательном для использования в ходе образовательного процесса в государственных школьных учреждениях. С точки зрения депутатов, такое сочетание недопустимо как исходя из статуса АИС, так и с точки зрения манипулирования неокрепшим детским сознанием, рисков формирования у школьников потребительской психологии и шаблонов поведения.

Кроме того, как сообщают родители школьников, на указанном сайте оператором введена плата за доступ к важной информации, имеющей прямое отношение к образовательному процессу — например, мобильные приложения, содержащие данные обратной связи с учителем (словесные оценки и замечания о ходе обучения конкретного ученика); данные об успеваемости (рейтинг оценок школьника) и т. д. Как уточнили депутаты, ст. 30 Конституции РК гарантирует гражданам бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. Именно в соответствии с этой нормой в школах запрещены поборы на любые виды расходов. Но почему-то в крайне важном элементе обучения, каковым является дневник и без которого учебный процесс невозможно представить, введена оплата в пользу частной компании. В этой связи они просят проверить соответствие данной практики оплаты за пользование некоторыми функциями АИС «Күнделік» указанной норме Конституции РК о бесплатном среднем образовании.

Оператором АИС была определена частная компания ТОО «Күнделік» с иностранным участием. Между тем, в данной системе сосредоточены персональные данные и полная информация о ходе учебы всех школьников Казахстана. По мнению депутатов, этот пласт информации подлежит максимальной защите и не может передаваться в управление частной компании, да еще с иностранным участием. В связи с чем они просят проверить, насколько сложившаяся ситуация соответствует законодательству в области защите персональных данных.

Сообщается, что у депутатов вызывает вопросы и сам подбор оператора АИС в лице ТОО «Күнделік». В партию «Ак жол» обращались казахстанские разработчики аналогичных IT-продуктов, не согласные с выбором в пользу ТОО «Күнделік».