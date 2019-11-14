Оплачивать госуслуги можно с помощью QR-кода

Помимо этого на портале электронного правительства доступна оплата при помощи платежных карт, электронных кошельков, мобильного баланса и счета-заявки.

АО «Национальные информационные технологии» объявило, что с 12 ноября на портале электронного правительства доступна услуга оплаты при помощи QR-кода. Сервис разработан АО «НИТ» совместно с Halyk Bank (АО «Народный банк Казахстана»).

Для того, чтобы воспользоваться оплатой по QR-коду, достаточно заказать услугу на веб-портале электронного правительства, на странице оплаты выбрать «QR-code», отсканировать сформированный код в мобильном приложении Homebank, выбрать карту, с которой производится оплата, и оплатить услугу.

«Удобная и безопасная технология QR платежей Visa позволяет мгновенно проводить безналичные операции с помощью мобильного приложения на смартфоне, без необходимости ручного ввода данных платежных карт», — отметили в АО «НИТ».