«Современный образ технологий»: в Баку 5-6 декабря состоится IV форум «Время инноваций-2019»

Премия проводится с 2011 года с целью выявления лучших практик по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

5-6 декабря в Баку в рамках IX премии «Время инноваций» пройдет форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций. Участники форума — более 50 спикеров — представят собственные кейсы, обсудят последние тренды и поделятся опытом внедрения инноваций во всех аспектах бизнеса на конференц-площадке, ставшей символом современного Баку — Fairmont Baku Flame Towers.

В числе обсуждаемых тем первого дня форума: «Fintech-продукты как тренд на финансовом рынке», «Тренды самообслуживания в ритейле: магазины без касс и продавцов», «Технологические инновации в строительстве», «Совершенствование бизнес-процессов в индустрии гостеприимства», «Инновационные системы электронного документооборота», «Цифровизация правовой деятельности в РФ».

Второй день деловой части форума «Время инноваций-2019» станет не менее насыщенным и эффективным для его участников. Основными темами треков дня станут: «Корпоративные инновации для государства и общества», «Технологические инновации в бизнесе», «Организационно-управленческие инновации», «Инновации в маркетинговых коммуникациях» и другие актуальные на сегодняшний день темы.

В числе спикеров форума: Фуад Аллахвердиев, генеральный директор AZERTELECOM; Андрей Полозов-Яблонский, советник генерального директора, руководитель инновационного направления «Аэрофлот»; Виктория Высоцкая, заместитель начальника Управления инновационного развития АО «Зарубежнефть»; Артем Дуров, генеральный директор ООО «Открытие Факторинг»; Наталья Транковская, заместитель генерального директора по организационному развитию холдинга «Росэлектроника»; Константин Попов, директор по продажам, АО «МАКФА»; Людмила Рагозина, начальник управления социальных программ департамента социальной политики ПАО «ГМК „Норильский никель“»; Анар Джафаров — заведующий отделом центра аграрной науки и инноваций при Министерстве сельского хозяйства (Азербайджан); Сергей Бекренев, президент и основатель «Европейской Юридической Службы»; Павел Колчин, директор дирекции маркетинга банка «Санкт-Петербург»; Екатерина Дубровка, бренд-директор направления SkinCare компании Faberlic.

Незабываемым завершением форума станет церемония награждения лауреатов премии «Время инноваций- 2019». Премия «Время инноваций» проводится с 2011 года с целью выявления лучших практик по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В состав экспертного совета премии входят международные эксперты в области науки и инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти.

Партнеры премии — компания «Аэроэкспресс», исследовательский холдинг РОМИР; партнер церемонии — компания «Гянджа Шараб»; аналитический партнер — аналитическое агентство «Бизнес Дром»; экскурсионный партнер — Arvizio.

Подробная информация и регистрация на форум — по ссылке.