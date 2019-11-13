Лучшие IT-проекты для развития туризма выбрали в Нур-Султане

Участникам конкурса предлагалось разработать мобильное приложение для туристов или сопровождения ивентов.

В столице завершился инновационный конкурс туристических решений «Hackathon: Travel Tech». Участники конкурса разрабатывали IT-продукт, способный решить задачи, предоставленные организаторами и партнерами в первый день конкурса, передает Елорда Инфо со ссылкой на пресс-службу АО «Астана Innovaitions».

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 157 человек. В финал вышли 12 команд, из которых 3 заняли призовые места. Победителем стала команда «Tiam i/o» с проектом «TourAR» (AR-путешествия). Обладатель второго места — «Su Innovations» с сервисом по автоматизации данных о проводимых мероприятиях в регионе. Третье место заняла команда «Loogle» с проектом «Виртуальный туроператор». Кроме того, дополнительный приз получила команда «Creador Deluxe» c проектом «Tourismo», который позволяет пользователям составить оптимальный и выгодный тур.