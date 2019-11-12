АО «НИТ» предоставит программное обеспечения для пунктов техосмотра

Казахстанцы больше не смогут пройти техосмотр через WhatsApp.

Для автомобилистов Казахстана возвращается классическая процедура прохождения техосмотра. С 2012 года эта услуга была передана частникам, в результате чего количество не прошедших проверку автомобилей начало снижаться. Со временем это вызвало появление новых видов мошенничества — водителям помогали проходить техосмотр без обязательных пунктов проверки. Достаточно было скинуть фотографию транспортного средства менеджеру в WhatsАpp, и автомобиль регистрировался в системе, передает Liter.kz.

«За последние полгода было проведено более 150 проверок и выявлено 84 факта подделки диагностических карт, составлено 26 административных материалов, от работы отстранено 160 операторов техосмотра, возбуждено два уголовных дела. После глубокого анализа были введены поправки в закон РК „О дорожном движении“, а также в правила организации и проведения обязательного технического осмотра. Единым оператором, который предоставит программное обеспечения для пунктов ТО стал АО „НИТ“», — рассказал заместитель председателя комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Данияр Коспабаев.

Программное обеспечение определяет номер автомобиля автоматически. Подделать диагностическую карту впредь будет невозможно. Цены на ТО, по словам представителей АО «НИТ», не повысятся.

Информации о количестве машин, которые прошли техосмотр подобным образом, нет. Отсутствует и статистика по ДТП с заведомо неисправными автомобилями. Водителей с «серым» техосмотром исключат из списка прошедших процедуру. Теперь им придется пройти проверку честно.