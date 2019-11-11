Экономический эффект от цифровизации превысил 500 млн долларов

Экономика страны все больше оцифровывается.

Цифровая трансформация — одна из главных целей современного государства. В РК этой сфере также уделяют много внимания. В 2017 году была принята госпрограмма «Цифровой Казахстан», цель которой — ускорение темпов развития экономики страны, а также улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий. Экономика страны все больше оцифровывается. В 2018 году доля организаций, использующих компьютеры, увеличилась с 70,7% до 77,7%. Тем временем доля организаций, имеющих доступ к интернету, выросла с 67,7% в 2017 году до 75,1% в 2018-м, а доля организаций, имеющих интернет-ресурсы — с 21,7% до 22,3%, сообщает Ranking.kz.

По данным пресс-службы Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, общий экономический эффект от цифровизации в Казахстане составил 578 млн долл. США. Официальный информационный ресурс премьер-министра РК сообщил, что за счет внедрения цифровизации экономики ожидается ежегодный рост производительности на 2–10%, рост добычи на месторождениях — на 3%, сокращение производственных затрат — на 10–20%, повышение урожайности за счет применения точного земледелия в АПК — на 25–50%.

В 2018 году инвестиции в сферу информации и связи показали значительный рост: +40,3% за год, до 92,5 млрд тг. По итогам девяти месяцев текущего года инвестиции составили 46 млрд тг — на 10,2% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (51,3 млрд тг). Основные направления инвестиций в основной капитал по итогам третьего квартала 2019 года: замена старого оборудования (15%); расширение производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов (11%); инвестирование во внедрение новых технологий (5%).

По данным IDC, прямые инвестиции в цифровую трансформацию в период с 2020 по 2023 год составят 7,4 трлн долларов. Также к 2023 году удельный вес расходов на цифровизацию вырастет до 50% от всех инвестиций в ИКТ (на текущий момент доля составляет 36%). Наибольший рост прогнозируется в области анализа данных и аналитики, поскольку компании создают конкурентные преимущества на основе информации.

Общие затраты на информационно-коммуникационные технологии в Казахстане в 2018 году составили 305,2 млрд тг., снизившись на 12,8% за год. В цифровизации страны большую роль играет импорт товаров, относящихся к информационно-коммуникационным технологиям. Так, в 2018 году общий импорт товаров, относящихся к ИКТ, увеличился на 11,8% за год и составил 2,3 млрд долларов. 45,3% всего импорта приходится на телекоммуникационное оборудование, 12,5% — на компьютеры и сопутствующее оборудование, 11,7% — на электронные компоненты, 30,5% — на другие товары ИКТ.