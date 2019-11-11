Свыше 420 тысяч налогоплательщиков должны будут применять онлайн ККМ с 2020 года

Налогоплательщики вправе самостоятельно выбирать модель из реестра разрешенных к использованию.

С 1 января 2020 года применению онлайн контрольно-кассовых машин подлежат 427 723 «патентщиков» и плательщиков единого земельного налога. Об этом сообщил и. о. директора департамента цифровизации и государственных услуг КГД Зангар Шындали, передает Елорда Инфо.

На сегодняшний день количество зарегистрированных касс составляет 540 тыс., из которых 390 тыс. принадлежат предпринимателям. Из них онлайн-ККМ — 512 тыс. единиц или 94,8%. Из зарегистрированных ККМ 43,2% или 231 346 применяются в торговле.

Обязанность применения онлайн-ККМ не коснется предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в местах отсутствия сети коммуникации. Такие предприниматели могут применять обычные ККМ без функции передачи данных.

«Внедрение онлайн ККМ сократит контрольную нагрузку со стороны органов государственных доходов за счет дистанционного мониторинга и риск-ориентированного подхода, и сделает сферу деятельности налогоплательщиков, работающих с денежными расчетами, более прозрачной. На сегодняшний день органы государственных доходов обладают информацией о проведенных денежных расчетах онлайн ККМ, не ожидая срок представления налоговой отчетности. На сегодня мы видим сведения по более 3,7 млрд выбитым чекам», — рассказал спикер.