Полиция Нур-Султана объяснила, как не попасться на уловки интернет-мошенников

В столице проводятся оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-Fraud», направленное на пресечение преступлений в сети.

Стражи порядка дали советы о том, как не попасться на уловки интернет-мошенников. Так, чтобы не попасться на уловки мошенников в интернете, в полиции Нур-Султана рекомендуют оплачивать покупку после ее получения, проверять наличие товара и его вид по видеосвязи, предварительно изучать отзывы об интернет-магазине, передает Елорда Инфо.

Также не следует передавать реквизиты банковских карт, одноразовых паролей и CVV-код кому-либо. В противном случае мошенникам хватит и минуты, чтобы «обчистить» все счета. Кроме того, не стоит доверять посторонним людям, сообщающим о выигрышах, с просьбой перечислить деньги на киви-кошелек под различными предлогами.