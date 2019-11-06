Beeline предложил подписку на казахскоязычный онлайн-кинотеатр

Зрителям BeeTV теперь доступен первый online-кинотеатр на казахском языке — «QAZAQSHA».

Beeline Казахстан открыл доступ к первому онлайн-кинотеатру на казахском языке — подписка на рейтинговый контент «QAZAQSHA» уже доступна зрителям мобильного приложения BeeTV. «QAZAQSHA» — первый online-кинотеатр на казахском языке. 90% всех фильмов видиотеки переведены на казахский язык впервые. Перевод осуществили профессиональные дубляжные студии, и в каждом фильме задействовано от четырех до шести голосов. Кинотеатр «QAZAQSHA» рассчитан на широкую аудиторию, включает фильмы и телесериалы, научно-популярные программы и развлекательные передачи, а также детский контент. Уже сейчас витрина насчитывает около 500 часов или более 200 единиц контента. Она будет пополняться каждый месяц. В подборку вошли самые рейтинговые ленты, такие как «Голодные игры», «Хатико», «1+1» и другие.

«С каждым годом растет спрос на качественный и легальный казахскоязычный контент. Казахстанцы хотят смотреть рейтинговые фильмы на родном языке, а изучающие язык желают подтянуть знания, совмещая приятное с полезным. Пользуются популярностью и локальные ленты, и дублированные зарубежные фильмы и сериалы. Мы ощутили этот спрос и поспешили запустить подписку „QAZAQSHA“, где наши зрители могут выбрать и с комфортом посмотреть фильмы и мультфильмы с хорошим переводом и без рекламы. Желаем приятного просмотра!», — прокомментировал новость руководитель службы по развитию медиа бизнеса Beeline Казахстан Сергей Лещенко.

Напомним — ранее Beeline открыл доступ к онлайн-кинотеатру ivi и подписке START (популярные российские фильмы и сериалы) для зрителей BeeTV и вышел на первое место в Казахстане по количеству контента среди аналогичных сервисов.