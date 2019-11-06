Казахстан предложил странам ШОС развивать новые технологии

Страны должны применять и развивать новые технологии на взаимовыгодной основе, считает Аскар Мамин.

Премьер-министр Аскар Мамин предложил создать совет по развитию цифровой экономики в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Нужно внедрять в странах 5G и блокчейн-технологии, считает он. Новый совет мог бы дать возможность построить и размещать data-центры по развитию транзита данных, участвовать в глобальном рынке цифровых услуг, отметил Мамин, передает Sputnik.

«Предлагается создать совет по развитию цифровой экономики, который мог бы стать площадкой для развития взаимовыгодного партнерства по внедрению в наших странах таких новых технологических элементов, как 5G, Умные города, большие данные, блокчейн, цифровые активы», — отметил Аскар Мамин на заседании совета глав правительств ШОС в Ташкенте.

Мамин предложил активизировать работу по созданию Банка развития Шанхайской организации сотрудничества и Фонда развития ШОС. Он считает, что нужно совместно разработать «Дорожную карту» по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, возобновить встречи министров финансов и глав центральных банков. По мнению премьер-министра, следует ускорить внедрение автоматизированной системы выдачи бланков разрешений для автомобильных перевозок грузов. Также Мамин предложил утвердить совместную программу развития автомобильных дорог государств-членов ШОС, уточняет пресс-служба правительства.

Премьер заявил, что важно разработать единый список инвестпроектов ШОС. Он пригласил страны использовать площадку Международного финансового центра «Астана» для тестирования новых финансовых продуктов и технологий.