Выявлены центры техосмотра, использующие пиратское ПО

Они отключены от ввода данных по причине отсутствия автоматизированного ввода результатов.

27 центрам техосмотра в Казахстане запретили работать из-за использования пиратского программного обеспечения. Установленные на компьютерах программы позволяли вручную вводить данные, передает Caravan.kz.

«Качество технического осмотра транспортных средств является одним из главных вопросов в стране. Министерством осуществляются мероприятия по выявлению недочетов по технической части техосмотра. В ходе проверки выявлены центры, использующие пиратское программное обеспечение, позволяющее вводить данные результатов техосмотра вручную. В результате, 27 центров техосмотра отключены от ввода данных по причине отсутствия автоматизированного ввода результатов», — сообщили в Комитете транспорта МИИР РК.

Кроме того, проверены пять имеющихся на рынке программ, позволяющих принимать результаты осмотра с соответствующего оборудования. Оказалось, что утвержденным требованиям соответствуют только две из них. Таким образом, по несоответствующим программам сведения приниматься не будут.