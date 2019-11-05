В Алматы создадут IT-совет

Южная столица может стать одним из самых инновационных городов мира в IT-отрасли, считает Сагинтаев.

О создании IT-совета по аналогии с Деловым советом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Как подчеркнул глава мегаполиса, город обладает самым главным для IT-сферы ресурсом — богатым человеческим капиталом. Власти города поддержат инициативы по открытию школ программистов и в целом будут помогать развивать инфраструктуру, вовлекать в процесс все заинтересованные стороны, использовать потенциал научных институтов и вузов, передает Sputnik.

«На встрече с IT-сообществом откровенно поговорили о том, что мешает развитию, какие условия нужно создать, чем акимат может помочь разработчикам и какую пользу они могут принести городу. Для эффективного решения этих и других вопросов по аналогии с Деловым советом создаем IT-совет. Будем ежемесячно встречаться, координировать совместные действия, вырабатывать тактические и стратегические планы, — рассказал Сагинтаев. — Наш город может и должен стать одним из самых инновационных, продвинутых городов мира в этой отрасли. Это поможет поменять структуру экономики, в которой превалирует торговля, и расширить долю участия IT-сообщества в жизнедеятельности мегаполиса.

Одним из участников встречи стал директор центра по развитию финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов Казахстана Константин Пак.

«Мы утвердили, что идея такого совета должна быть. Формат и состав совета еще не сформирован. Но в целом, есть такая инициатива, что профессиональные „айтишники“ должны влиять как на проекты города, так и на проекты по поддержке бизнеса, — рассказал Константин Пак. — Почти 40% экономики города — это торговля. У акимата есть желание продвигать другие отрасли — наукоемкие, интеллектоемкие. В этой связи нас пригласили побеседовать, какие у нас есть идеи. Вопросов много — начиная с того, что город должен быть комфортабельным и экологически чистым, заканчивая конкретными проектами».

В будущем IT-совет может заниматься независимой оценкой различных проектов.

«Город тратит бюджет на разные проекты, которые не всегда эффективны. И должен быть некий орган, который должен давать независимую экспертизу таким проектам. Вот это, скорее всего, и будет IT-совет. Хотелось бы, чтобы совет имел конкретные полномочия: к примеру, кто-то приходит с идеей сделать платный паркинг, а IT-совет говорит, насколько это целесообразно и как это лучше сделать», — добавил эксперт.

В начале ноября состоится рабочая встреча с участием IT-сообщества и чиновников для обсуждения организационных вопросов. Планируется, что IT-совет с участием Сагинтаева будет собираться раз в месяц.