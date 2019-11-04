В Бишкеке установят более тысячи камер видеонаблюдения

Часть из них планируется оснастить функцией распознавания лиц.

В Бишкеке начал функционировать цифровизированный командный центр, в котором через камеры видеонаблюдения отслеживают преступления на улицах, а также выявляют подозреваемых. До конца следующего года в городе планируется установить более тысячи камер. Об этом сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, передает Sputnik.

«В Бишкеке всего будет установлено более тысячи камер, из них часть — с распознаванием лиц», — сказал министр, однако не уточнил, сколько устройств смогут распознавать лица.

В Оше со второй половины следующего года также планируется установка камер. Министр отметил, что Президент поставил задачу создать аналогичные центры во всех областных центрах страны. Джунушалиев добавил, что китайская компания бесплатно поставила оборудование на 5,3 миллиона долларов.