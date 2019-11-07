Крупнейшая общенациональная медицинская сеть США внедряет InterSystems HealthShare для поддержки инноваций и развития

Пакет решений InterSystems HealthShare поможет улучшить обмен информацией и ускорить расширение сети.

Компания InterSystems, занимающаяся развитием ИТ-платформ для здравоохранения, бизнеса и государственных организаций, объявила о том, что она была выбрана в качестве технологического партнера крупнейшей общенациональной медицинской информационной сети США eHealth Exchange. Сеть внедрит пакет связанных медицинских решений InterSystems HealthShare.

Благодаря eHealth Exchange федеральные агентства, 75% больниц США и десятки тысяч клиник обмениваются данными о пациентах, чтобы улучшать их лечение и координировать уход. eHealth Exchange поддерживает создание отчетов для системы общественного здравоохранения и отчетов о качестве услуг, а также принятие заключений по инвалидности и страхованию.

Отмечая свое десятилетие, сеть внедрит пакет решений InterSystems HealthShare, которые помогут улучшить обмен информацией и ускорить расширение сети. Эти решения открывают новые возможности, среди которых — обмен данными в масштабе страны, push-уведомления, запросы на уровне дискретных данных по стандарту медицинского документооборота HL7 (FHIR), программы мониторинга рецептурного отпуска лекарственных средств (PDMP) и многое другое.

HealthShare — это пакет связанных решений в области здравоохранения. Поставщики, пациенты и плательщики могут вместе использовать унифицированные медицинские карты и аналитические данные, охватывающие весь спектр медицинских услуг. HealthShare объединяет данные из разных информационных систем, чтобы дать медицинским организациям полное представление о пациенте в виде медицинской карты, единой для всего сообщества.

«InterSystems с восторгом приняла новость о том, что HealthShare будет содействовать развитию постоянно расширяющейся экосистемы eHealth Exchange. Численность и состав участников eHealth Exchange продолжают расти, поэтому для поддержки роста национальной сети идеально подходит масштабируемая, устойчивая и эффективная система HealthShare. Улучшение связи между всеми поставщиками и пациентами, которых они обслуживают, ведет нас к общей цели: созданию единого представления о пациенте и формированию более заинтересованной и привлекательной системы здравоохранения», — говорит Дон Вудлок (Don Woodlock), вице-президент подразделения HealthShare, InterSystems.

Компания InterSystems сотрудничает с некоторыми крупнейшими национальными системами обмена медицинской информацией (HIE), предоставляя основные технологии для их сетей. В число ее партнеров входят крупнейшая общедоступная система HIE в США Healthix, крупнейшая некоммерческая сеть медицинских данных в Калифорнии Manifest MedEx, медицинская информационная сеть New York Care Information Gateway с 6,5 млн пациентов в пяти районах Нью-Йорка и Лонг-Айленда и государственная система обмена медицинской информацией NC HealthConnex департамента информационных технологий Северной Каролины, которая поддерживает 4500 медицинских учреждений по всему штату.

Дополнительную информацию о решениях InterSystems HealthShare можно найти на сайте.