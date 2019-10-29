В Нур-Султане прошел крупнейший киберспортивный турнир

Победители национального отборочного этапа WESG 2019: Kazakhstan представят нашу страну на Центральноазиатском турнире World Electronic Sports Games, который пройдет в ноябре в Алматы.

В столице состоялся гранд-финал национального этапа World Electronic Sports Games 2019: Kazakhstan по четырем дисциплинам — Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, StarCraft II и Pro Evolution Soccer 2020. Турнир объединил не только соревнования по киберспорту, но и состязания в косплее — преображении в образы известных героев, сообщает Елорда Инфо.

«В Казахстане за короткое время сформирована культура болельщиков, масштабные зрелищные мероприятия проводятся с учетом мировых стандартов, работа по развитию спортсменов, команд и вида спорта организована системно и в скором времени приведет к тому, что наша страна станет полноправным участником мировых киберспортивных событий и новой индустрии», — отметил Куанышбек Есекеев, президент Qazaq Cybersport Federation.

В дисциплине Counter-Strike: Global Offensive в матче за первое место встретились команды Winstrike Team и Syman Gaming. В результате киберспортивных баталий определились сильнейшие команды и игроки. Финальная игра по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive с участием «Winstrike Team» и «Syman Gaming» завершилась в пользу «Syman Gaming» со счетом 2:0.

В дисциплине StarCraft II Антон «AntonyZerg» Рудь выиграл Владимира «upakowka» Деркульского со счетом 3:1.

В состязании по футболу на футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020 встретились финалисты Абылайхан Ахметов «RedCard» и Жанжігіт Көбекші «Kubahan85». Победу в этой схватке одержал Абылайхан «RedCard» Ахметов 3:0.

По результатам заключительной игры Dota 2 «DropDead» одолела команду «Khan» со счетом 2:1.

Победители национального отборочного этапа WESG 2019: Kazakhstan будут представлять Казахстан на Центральноазиатском турнире World Electronic Sports Games, который пройдет в ноябре в Алматы. После Центральноазиатского этапа участникам предстоит борьба за звание лучших на международном чемпионате по киберспорту World Electronic Sports Games в 2020 году в Китае. Турнир является одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий в глобальном киберспорте. Он организован компанией Alisports, которая является спортивным подразделением корпорации Alibaba.