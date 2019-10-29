Портал соцуслуг будет запущен в Казахстане с 1 января 2020 года

Он позволит сократить сроки бизнес-процессов предоставления технических средств реабилитации и оказания специальных социальных услуг.

Лица с инвалидностью смогут заказывать 24 из 55 видов технических средств реабилитации и специальные социальные услуги в государственных учреждениях уже с 1 января 2020 года. Остальные 31 вид ТСР будет внедряться поэтапно до июля 2020 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения.

На сегодняшний день ТСР и вышеперечисленные услуги предоставляются посредством государственных закупок. В связи с длительностью проведения этих процедур на получение услуг может уйти до 8 месяцев с момента установления инвалидности. Инвалиды говорят, что тендерная система совершенно им не подходит. С каждым годом они все чаще жалуются на ухудшение качества услуг и медицинских изделий.

В целях модернизации системы социального обслуживания, повышения качества и доступности услуг с 1 января 2020 года Министерство труда и социальной защиты населения РК намерено внедрить на всей территории страны портал соцуслуг. Это позволит сократить сроки бизнес-процессов предоставления ТСР и оказания специальных социальных услуг от 8 месяцев до 1-2 недель посредством проактивного формата их назначения.

Также портал решит проблемы несоответствия услуг и средств реабилитации индивидуальным потребностям их получателей, поскольку лица с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать необходимый вид товара и услуги. Кроме того, в соответствии с пожеланиями инвалидов предусмотрен механизм возмещения установленной стоимости технических средств и услуг реабилитации. Это означает, что на портале будет доступна функция осуществления доплаты при выборе более дорогих товаров и услуг. Наряду с этим, будет доступен более широкий круг сертифицированных специалистов, а в едином реестре медико-социальных учреждений будет учитываться оснащенность и загруженность всех МСУ.

Внедрение портала обеспечит равный доступ к средствам и услугам реабилитации, своевременную соцпомощь через «одно окно», не выходя из дома, а также учет индивидуальных потребностей, сведений о поставщиках, соцработниках и специалистах. Это позволит повысить добросовестную конкуренцию и обеспечит прозрачность участия потенциальных поставщиков в реализации средств и услуг реабилитации.

Планируется, что ресурсом смогут пользоваться жители всех городов Казахстана — он охватит более 400 тыс. пользователей и 200 тыс. поставщиков. Сейчас проводится работа по интеграции информационных систем «База мобильных граждан», «Социальный реестр», «Единое хранилище данных», АО «Казпочта», «Единая система трудовых договоров», «Регистр движимого имущества». Портал в пилотном режиме уже запущен и успешно работает в Актобе. К нему подключено несколько медико-социальных учреждений.