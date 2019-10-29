Бухгалтерия в «облаке» будет внедрена в сфере образования в РК

Цифровизация в образовании — непростой путь и включает целую серию шагов.

В Нур-Султане проходит международный цифровой Digital forum, в рамках которого вице-министр образования Рустем Бигари рассказал об основных достижениях ведомства в цифровизации и планах на будущее, передает корреспондент Strategy2050.kz.

Вице-министр отметил, что ранее цифровизация понималась исключительно как внедрение техники, компьютеров и интернета.

«Сегодня мы понимаем, что интернет в сельской школе — это понятие растяжимое. То есть, это может быть домашний интернет, рассчитанный всего на восемь пользователей. В этом году мы утвердили такое понятие, как „цифровой портфель“ — это минимальные требования к программно-аппаратному комплексу и прикладному программному обеспечению, используемым в организациях образования», — сказал Рустем Бигари.

Он отметил, что цифровизация в образовании — непростой путь и включает целую серию шагов.

«Персонифицированное, адаптированное и персонализированное образование для обучения каждого индивидуально будет внедрено после прохождения этих шагов. Сегодня мы понимаем, что образование должно быть унифицировано, не по шаблону», — отметил спикер.

Он сообщил, что ведомство приступило к уифровизации 860 колледжей, в которых учится порядка 1,5 млн человек. И на этом пути, по его словам, еще очень много пробелов. Вице-министр добавил, что для того, чтобы еще больше сфокусироваться на образовании, МОН переводит бухгалтерию в облако.

«Облачная бухгалтерия, облачная тарификация. Это все нужно, чтобы фокусироваться на качестве образования», — подчеркнул вице-министр.