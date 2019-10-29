Казахстан и Белоруссия будут делиться данными со спутников

Подписано соглашение о сотрудничестве в области обмена данными дистанционного зондирования Земли.

25 октября в Акорде, в рамках официального визита Президента Республики Беларусь в Казахстан, было подписано соглашение между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Национальной академией наук Белоруссии о сотрудничестве в сфере обмена данными дистанционного зондирования Земли.

Соглашение предполагает возможность обмена космическими снимками в мирных целях, обеспечение их целевого использования в национальных интересах, а именно, для развития экономики, науки, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также социально-экономического развития государств-партнеров.

Национальная Академия наук Белоруссии является высшей государственной научной организацией Республики Беларусь и выступает в качестве головной организации республики по научно-методическому обеспечению развития информатизации, в том числе и в сфере космических исследований.

Документ является логическим продолжением предыдущих договоренностей о сотрудничестве, закрепленных в 2017 году соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о взаимодействии в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.