В Алматы перебивали IMEI-коды ворованных телефонов

Следствием проверяется версия совершения подозреваемыми преступлений, связанных с незаконными изменениями идентификационных номеров мобильных устройств.

Канал перебивки IMEI-кодов ворованных телефонов пресечен в Алматы. Сотрудниками департамента полиции города с санкции суда проведены следственные мероприятия в торговых домах «Мега Тау» и «Аэровокзал», передает передает Zakon.kz.

Основанием послужили материалы начатых досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Следствием проверяется версия совершения подозреваемыми преступлений, связанных с незаконными изменениями идентификационных номеров мобильных устройств. Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.