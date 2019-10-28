В Astana Hub запущена KPMG Digital Village

KPMG в Казахстане и Центральной Азии выступила с инициативой, которая даст возможность корпоративному сектору получить доступ к инновационным и творческим решениям стартапов.

Как рассказал Сакен Жумашев, управляющий партнер, KPMG в Казахстане и Центральной Азии, KPMG Digital Village — это система поиска и развития инновационных бизнес-решений для крупных национальных и международных компаний. Целью KPMG Digital Village в Центральной Азии является развитие инновационной экосистемы в регионе.

«Мы хотим адаптировать опыт наших коллег из других офисов глобальной сети KPMG здесь, в Казахстане. Особенный интерес представляет сингапурская модель KPMG Digital Village, которая является успешной в Юго-Восточной Азии и выполняет функцию моста, соединяющего стартапы с корпорациями и инвесторами», — отметил Сакен Жумашев.

Так, например, одним из известных кейсов KPMG Digital Village в Сингапуре стал совместный проект Singapore Airlines и Microsoft. На технологии блокчейн была разработана первая в мире программа лояльности для постоянных клиентов авиакомпании — цифровой кошелек KrisPay. С помощью KrisPay члены программы KrisFlyer могут моментально конвертировать бонусные мили в расчетные единицы, с помощью которых можно оплачивать товары и услуги у различных торговых партнеров авиакомпании, включая супермаркеты.

«Каждый может выиграть в такой экосистеме: корпоративный сектор — найти и применить инновационные решения и инструменты для более эффективного и быстрого достижения своих бизнес-результатов, стартапы получают более открытый доступ к корпорациям и возможность выйти на глобальный уровень, используя опыт и поддержку глобальной инновационной сети KPMG. Инвесторы же могут найти для себя новые возможности в расширении горизонтов своих инвестиций. Для нас — это возможность помочь своим текущим и будущим клиентам с усовершенствованием бизнес-процессов и вклад в развитие инновационной культуры и новейших технологий в регионе Центральная Азия», — добавил спикер.

KPMG Digital Village ориентируется на три ключевых компонента в рамках корпоративных инноваций: развитие культуры инноваций, поиск и поддержка инновационных решений, а также создание механизмов для работы с ними.

Мадияр Толеугали, ведущий эксперт, KPMG Digital Village Central Asia отметил, что локация KPMG Digital Village Central Asia в Astana Hub является правильным стратегическим решением: «Это место — магнит для талантов и крупнейший инновационный кластер в Центральной Азии. Рядом с нами расположены AIFC, Astana IT University, Alem school и Nazarbayev University. Я рад, что наша компания находится в центре стартап-экосистемы региона, стремится к открытости, поддерживая молодых талантов и развивая инновации».

«Инновация — это ценность, которую мы получаем от идеи. Основная задача KPMG — развивать инновационные технологии с целью повышения конкурентоспособности наших клиентов, а также помогать стартапам коммерциализировать их разработки по всему миру. Сегодня из 153 стран, где присутствует наша компания, в глобальную инновационную сеть KPMG входит 36 стран. Мы очень рады, что с этого года Центральная Азия также является частью этой экосистемы и модель Digital Village имеет свое продолжение», — прокомментировал событие Ханс-Вернер Винтерхофф, Глобальный ведущий партнер KPMG по инновациям и телекоммуникациям.