С начала этого года выявлено почти восемь миллионов инцидентов в сфере ИБ.

В Узбекистане увеличилось число кибератак. Об этом сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на проходящем в Москве 21–23 октября международном форуме «Открытые инновации». По его словам, в Узбекистане, как и в других странах, наблюдается увеличение количества кибератак, в том числе на государственные информационные системы. Только с начала этого года выявлено почти восемь миллионов инцидентов в информационной безопасности, передает «Курсив».

Специалист технического отдела Uzinfocom, работающей с госорганами, рассказал, что увеличение киберпреступлений в Узбекистане может быть связано с активной интеграцией национальных платежных систем с зарубежными. Преступники могут быть заинтересованы в краже данных узбекистанских пользователей.