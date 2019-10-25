Сбой в Kundelik: казахстанцы не могут попасть в систему и жалуются на ошибки

Система работает через раз и выдает ошибки, заявляют они.

Тысячи казахстанских родителей уже который день не могут попасть в Kundelik. Родители не знают, как посмотреть успеваемость ребенка, узнать домашнее задание, ведь в школах, ссылаясь на систему, не дают никакой информации, передает Today.kz.

В министерстве образования и науки извинились за доставленные неудобства. Здесь отмечают, что проблемы технического характера возникли в связи с расширением каналов связи. По словам генерального директора ТОО Kundelik Мухтара Ильясова, работа по устранению неполадок уже ведется.

«Действительно, такая проблема — ошибки 502 и 503 — существует. В настоящее время мы их отрабатываем со всеми коллегами», — сказал он.

Ильясов отметил, что с проблемой сталкиваются не все пользователи: лишь те, кто попал на сайт именно в тот момент, когда произошли технические сбои.

«Они связаны с несколькими факторами. Во-первых, это нагрузка на систему. В конце четвертей она традиционна и влияет на замедление работы. Во-вторых, в начале недели у нас наблюдались определенные dDos-атаки на систему. Это когда количество запросов превышено. И эти атаки продолжаются. Третья накладка в том, что многие школы, которые не заполняли дневники в течение какого-то количества времени, решили заполнить данные за все время. В связи с этим наблюдается нагрузка», — объяснил гендиректор Kundelik.