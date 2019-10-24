Единую систему поиска работы разрабатывают страны ЕАЭС

Планируется, что после внедрения системой за год будет охвачено не менее миллиона человек.

Страны Евразийского экономического союза работают над созданием единого рынка труда, инициированного Казахстаном. Проект системы «Работа без границ» уже одобрен Советом ЕЭК. О ходе его реализации рассказал заместитель директора Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Азиз Ибрагимов, передает Today.kz.

«В начале сентября текущего года на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии было принято решение о реализации проекта «Унифицированная система «Работа без границ», то есть сторонами одобрено начало реализации этого проекта. Хотелось бы отметить, что данный проект является неотъемлемой частью казахстанской инициативы по созданию цифровой экосистемы, которая позволит обеспечить трудоустройство граждан государств-членов ЕАЭС. Эта работа ведется в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза», — рассказал он.

По словам Ибрагимова, реализация проекта позволит расширить возможности трудоустройства и поиска работы для граждан государств-членов, помочь работодателям с поиском необходимого персонала на вакантные должности, ускорит процессы свободного передвижения граждан в рамках единого рынка трудовых ресурсов ЕАЭС, а также будет способствовать развитию цифровой экономики.

«В перспективе создаваемая поисковая система позволит получить доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах государств-членов в сфере трудоустройства и занятости», — пояснил Азиз Ибрагимов.

Соискателям вакансий и работодателям будет предоставлена возможность выбора одной или нескольких стран, на территории которых необходимо провести поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, а также возможность интерактивного взаимодействия.