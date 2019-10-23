Tech Garden запустил конкурс IT-kvartal Challenge

Участникам предстоит решить задачи от Halyk Bank, ReLog, АФК, OrionM2M, Азия-Софт и др.

Tech Garden объявляет о старте конкурса IT-kvartal Challenge, технологические задачи для которого предоставили Halyk Bank Kazakhstan, ReLog, Ассоциация финансистов Казахстана, OrionM2M, Азия-Софт, Evotech CA, ALCOR и Azimut Labs. Полный список задач опубликован на сайте Tech Garden.

Жюри, заказчики и эксперты Tech Garden, выберут победителя челленджа в своих номинациях и наградят их собственными призами, среди которых — денежное вознаграждение, контракт на работу/стажировку или пилот на реализацию проекта. Кроме того, будет вручен специальный приз от организатора — доступ в коворкинг (4 бесплатных места на 6 месяцев).

Решения задач необходимо предоставить до 18:00 12 ноября. Для разъяснения требований заказчиков и технического задания 29 октября пройдет консультация. Финал конкурса состоится 14 ноября в офисе Tech Garden. Участники презентуют свои решения перед жюри.