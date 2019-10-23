В Узбекистане хотят удалять противоречащие закону комментарии в соцсетях и на сайтах

Такое предложение поступило от АИМК.

АИМК в целях дополнения порядка, установленного постановлением Кабмина от 5 сентября 2018 года, а также создания условий для недопущения осознанного или неосознанного нарушения статьи 12-1 Закона «Об информатизации» разработало проект нормативно-правового акта. В ведомстве предложили удалять противоречащие закону комментарии в соцсетях и на сайтах. Ожидается, что это будет способствовать соблюдению этических правил и развитию культуры общения в сети интернет, передает Repost.uz.

Владелец веб-сайта, страницы или мессенджера, в том числе блогер, обязан незамедлительно, но не позднее 24 часа с момента получения уведомления, удалить противоречащую законодательству Узбекистана информацию, а также оповестить об этом АИМК. Ожидается, что предложение АИМК позволит избежать системного нарушения владельцами веб-сайта требований статьи 12-1, так как АИМК выступает в роли помощника и берет на себя обязательство по их уведомлению.