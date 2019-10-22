Информация по трудовым договорам теперь доступна на eGov

В личном кабинете портала добавлен новый раздел — «Трудовая деятельность».

Теперь у пользователей портала электронного правительства есть возможность просмотреть все трудовые договоры, которые были заключены между ним и работодателем. АО «Национальные информационные технологии» сообщает, что в личном кабинете eGov был добавлен новый раздел — «Трудовая деятельность».

Информационной системой, предоставляющей данные по трудовым договорам, является АИС «Организация обработки платежей» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

«То есть, пользователь видит ту информацию, которая „подтягивается“ из данной информационной системы. Для получения данной информации необходимо быть зарегистрированным на портале eGov», — пояснили в АО «НИТ».