Прямой эфир: Kaz’Hack’Stan 2019

Прямая трансляция с ежегодной практической конференции, посвященной актуальным проблемам информационной безопасности — Kaz’Hack’Stan 2019 в Нур-Султане.

Сегодня в Нур-Султане проходит ежегодная практическая конференция Kaz’Hack’Stan 2019, где обсуждаются актуальные проблемы информационной безопасности.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: