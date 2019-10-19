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Прямой эфир: Kaz’Hack’Stan 2019

Прямая трансляция с ежегодной практической конференции, посвященной актуальным проблемам информационной безопасности — Kaz’Hack’Stan 2019 в Нур-Султане.

19 октября 2019 09:30, Profit.kz
Рубрики: Безопасность

Сегодня в Нур-Султане проходит ежегодная практическая конференция Kaz’Hack’Stan 2019, где обсуждаются актуальные проблемы информационной безопасности.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: