Транзакции мобильных финансовых сервисов превысят триллион долларов

Такой прогноз к 2024 году для развивающихся рынков сделали аналитики Juniper Research.

Согласно исследованию, проведенному компанией Juniper Research, к 2024 году общая стоимость транзакций на MFC превысит 1 триллион долларов. Рост составит 70% (с 580 млрд. долларов в 2019 году). Также прогнозируется, что число пользователей MFS на всех развивающихся рынках достигнет 1,2 миллиарда (с 890 миллионов в 2019 году). Только на Африку и Ближний Восток к 2024 году будет приходиться более 600 миллионов пользователей.

Исследование показало, что транзакции CICO (Cash In, Cash Out) будут крупнейшим драйвером роста для рынка мобильных финансовых сервисов — к 2024 году они превысят 590 млрд долларов. CICO позволяет пользователям получать доступ к традиционным банковским услугам, таким как депозиты и снятие средств, через мобильные устройства.

В докладе содержится призыв к провайдерам MFS расширять свои агентские сети для быстрого роста клиентской базы. Также прогнозируется, что укрепление доверия пользователей к транзакциям CICO приведет к появлению в будущем более комплексных продуктов MFS, таких как микрозаймы и микрострахование.