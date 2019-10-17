Электронный паспорт здоровья заработал в Казахстане

Медицинские записи казахстанцев планируют сделать открытыми для врачей и пациентов.

Министерство здравоохранения РК запустило электронный паспорт здоровья. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев, передает Sputnik.

По данным профильного ведомства, электронный паспорт здоровья будет хранить все медицинские записи о пациенте. При этом вся информация будет доступна как врачам (по согласию пациента), так и самим пациентам.

«Мы запускаем электронный паспорт здоровья, который был реализован в рамках государственной программы „Денсаулык“», — рассказал на площадке вице-министр здравоохранения Олжас Абишев.

По его словам, начиная с 2018 года в медицинских организациях оптимизировано около 600 учетно-отчетных бумажных форм. В настоящее же время более 120 форм действует в электронном формате. Как отметил представитель ведомства, паспорт здоровья содержит персональные медицинские данные по прикреплению к поликлинике, диспансерному учету, лекарственным средствам, госпитализации и лечащему врачу. Их можно увидеть на портале электронного правительства https://profit.kz/tags/egov/ или в мобильном приложении.