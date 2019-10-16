Это можно сделать на портале «Открытый диалог».

АО «Национальные информационные технологии» сообщает о модификации портала «Открытый диалог». Теперь представители IT-компаний могут записаться на прием к министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Портал «Открытый Диалог» — это открытая площадка для осуществления обратной связи между населением и государством, которая исключает такие барьеры, как расстояние, живая очередь, неосведомленность о соответствии обязательным условиям.

Для оформления заявки и направления ее министру пользователю необходимо будет заполнить обязательные поля в окне, которое будет отображаться после нажатия кнопки «Запись на прием для IT-компаний». Авторизация на портале не требуется. После успешной регистрации заявка проходит модерацию. У пользователя будет возможность узнать на какой стадии находится заявка и отследить ее статус путем получения рассылок на электронную почту, указанную при создании заявки.

Отмечается, что в скором времени такая функция будет доступна и в мобильной версии портала «Открытый диалог».