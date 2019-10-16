Казахстанцы могут подать заявку на научную премию Яндекс

Ежегодная научная премия имени Ильи Сегаловича присуждается за успехи в профильных для Яндекса областях компьютерных наук.

15 октября стартовал прием заявок на соискание научной премии имени Ильи Сегаловича — она будет вручаться уже второй раз. В конкурсе могут участвовать студенты, аспиранты и научные руководители из вузов Казахстана, России и Беларуси. Подать заявку можно до конца декабря.

«Наука — это основа всех наших сервисов и технологий. С помощью премии, которую мы учредили в январе этого года, мы хотим поддержать молодых ученых и науку в целом. Среди заявок на первую премию было очень много интересных, а исследования победителей имеют научную ценность. Достаточно сказать, что двое из лауреатов уже представили свои работы на международных конференциях ICML и ICLR, работа еще одного победителя принята на конференцию NeurIPS», — рассказывает Михаил Биленко, руководитель управления машинного интеллекта и исследований Яндекса.

Ежегодная научная премия имени Ильи Сегаловича присуждается за успехи в профильных для Яндекса областях компьютерных наук — это машинное обучение, компьютерное зрение, информационный поиск и анализ данных, распознавание и синтез речи, обработка естественного языка и машинный перевод. Награду вручают в двух номинациях: молодые исследователи и научные руководители. Студенты и аспиранты могут сами подать заявку на участие в конкурсе, научных руководителей номинируют ученики.

Победителей выберет совет премии и конкурсная комиссия, куда входят представителя Яндекса и профессора ведущих университетов мира. Они оценивают научные публикации, выступления на конференциях, а также вклад номинантов в развитие научного сообщества. Студенты и аспиранты проходят два этапа отбора: конкурс заявок и собеседование, научные руководители — только конкурс заявок. Имена лауреатов будут объявлены весной 2020 года. Студенты и аспиранты получат по 350 тысяч рублей, научные руководители — по 700 тысяч.

Первое вручение премии имени Ильи Сегаловича состоялось в апреле этого года в Москве. В конкурсе участвовали 262 номинанта из Казахстана, России и Беларуси.