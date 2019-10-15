Мобильные операторы будут предоставлять данные для подсчета туристов в РК

Отели и всевозможные кемпинги зачастую занижают количество прибывших туристов, а пребывание однодневных туристов не фиксируется вовсе.

В Казахстане заново пересчитают туристов. Ввести новую дополнительную методологию их учета намерены в нацкомпании Kazakh Tourism. Основываться этот учет будет на данных мобильных операторов, передает Today.kz.

«Данная методология позволит более точечно вычислять количество туристов как в Казахстане в целом, так и в конкретных направлениях. Можно будет узнать, сколько дней турист провел в дестинации, его предпочтения, так как технология позволяет определять пол, возраст, средний чек и другие немаловажные данные. Вся информация обезличена, то есть не фиксируются персональные данные», — заверяют в нацкомпании.

Идея прибегнуть к операторам связи возникла на фоне того, что существующая методология учета не дает полной картины. Вопрос заключения соответствующего договора уже прорабатывается.

«Статистические данные будут формироваться посредством интерактивного веб-интерфейса в виде отчетов, содержащих диаграммы, графики, таблицы», — добавили в Kazakh Tourism.

Компания намерена делиться этими данными со всеми участниками туристского рынка.