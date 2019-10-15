В Казахстане будут распределять земельные участки через е-площадку

Генеральная прокуратура поставила задачу по обеспечению прозрачности предоставления земель и их целевого использования.

Генеральная прокуратура Казахстана планирует создать электронную площадку для распределения коммерческих участков земли для бизнеса. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, передает «Курсив».

«Сегодня перед собой ставим задачу обеспечить прозрачность предоставления земель и их целевое использование. Для этого совместно с минсельхозом создаем электронную площадку по распределению земельных участков. Она исключит коррупционные факторы и бюрократические препоны со стороны госорганов», — заявил Ахметжанов на форуме по защите предпринимательства.

По его словам, в текущем году органами прокуратуры было выявлено около 10 тыс. коммерческих неиспользуемых земель на 31,6 тыс. га. Причины, по которым они не вовлекаются в оборот — отсутствие инфраструктуры, градостроительных документов, а также бездействие и слабый контроль со стороны акиматов.

В свою очередь, председатель президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев заметил, что в стране слабо используется потенциал земельных аукционов. По его словам, в прошлом году было выдано 17 тыс. разрешений на коммерческие земельные участки площадью 250 тыс. га, при этом всего лишь 1 тыс. участков было выделено методом земельных аукционов.

Кулибаев подчеркнул, что в земельных аукционах сокрыт большой потенциал для повышения доходов государства: по его сведениям, в Алматы начальная стоимость участков увеличилась до 88 раз в ходе аукционов. Глава президиума НПП оценивает дополнительные поступления в госбюджет при переводе выдачи коммерческих участков на аукционный метод в 270 млрд тенге.