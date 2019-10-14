Бесплатные онлайн-курсы для молодых предпринимателей запустили в Казахстане

Онлайн-платформа «Jas Kásipker» — это часть большого образовательного проекта «Бастау бизнес».

Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» совместно с онлайн-платформой Atameken Academy запустилf бесплатный онлайн курс «Jas Kásipker». Задача курса — собрать на одной цифровой площадке всю необходимую информацию для молодых людей, которые хотят начать свое дело. Получать знания онлайн смогут сразу пять тысяч человек из любых регионов страны. Обучение будет бесплатным, передает Strategy2050.

В рамках конкурса необходимо пройти курс «Jas Kásipker» и заполнить форму бизнес плана до 22 октября. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе Atameken.co и подписаться на телеграмм-чат для студентов курса.

«Обучение будет проходить в формате видео-уроков на казахском и русском языках. Курс состоит из 10 модулей, 20 уроков и онлайн-квестов. Тематика занятий обширна: слушатели курсов узнают, как открыть бизнес, какие бизнес-идеи наиболее востребованы, как найти финансирование, ознакомятся с основами маркетинга и управления, а также изучат все нюансы финансово-правового аспекта.

В качестве экспертов курса выступят специалисты НПП «Атамекен», менеджеры из Агрокредитной корпорации, Фонда Финансовой поддержки сельского хозяйства, Фонда развития предпринимательства «ДАМУ».

По окончанию курса, среди слушателей будет проводиться конкурс бизнес-планов. Главный приз — единовременный грант в размере 500 тысяч тенге на реализацию проекта. Помимо этого среди лучших бизнес планов, которые наберут большее количество голосов, будут разыграны утешительные призы: консультация от бизнес-ментора, промо-ролик для проекта, создание сайта и составление Brandbook для бизнеса.