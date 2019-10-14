HP представила в Казахстане лазерные принтеры без картриджей

Среди новинок также показали модель МФУ с системой СНПЧ.

Компания HP провела в Алматы презентацию лазерных принтеров без использования картриджей. Вместо них в серии HP Neverstop Laser предусмотрены тонеры, позволяющие пользователям осуществить самостоятельную заправку. Модельный ряд состоит из четырех моделей: Neverstop Laser 1000a (принтер), Neverstop Laser 1000w (беспроводной принтер), Neverstop Laser 1200a (МФУ) и Neverstop Laser 1200w (беспроводное МФУ). Принтеры оснащены специальной системой дозаправки и системой индикации запаса тонера. Общий объем тонера в принтере рассчитан на печать 5 000 станиц. Для дозаправки используются тонеры, рассчитанные на печать 2500 страниц. Их стоимость составит порядка 4 тыс. тг.

«Это отличный девайс, который, как мы надеемся, произведет фурор на нашем рынке. Это именно то, чего нам все эти годы не хватало», — отметила Светлана Вырыпаева, руководитель филиала НР Global Trading в Казахстане.

Еще одна новинка — МФУ для цветной печати серии Smart Tank с системой непрерывной подачи чернил. Для заправки в HP Smart Tank используются многоразовые бутылочки с защитой от проливания. В комплекте с МФУ поставляются чернила, которых хватит на печать 18 000 черно-белых или до 8 000 цветных страниц. Среди возможностей устройства — печать брошюр без полей, бланков, светоустойчивых фотографий. На рынке будет представлено четыре модели — Smart Tank 500, Smart Tank 515, Smart Tank 530, Smart Tank 615.

Обе новинки оснащены технологией HP Smart, которая позволяет печатать и сканировать при помощи смартфона под управлением iOS или Android.