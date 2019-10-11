Казахстанцы продолжают жаловаться на базы данных госорганов

По словам спикера мажилиса Нигматулина, в Минфине каждая вторая программа не выполняется или идет с нарушением сроков.

На базы данных государственных органов продолжают жаловаться казахстанцы. В Минфине каждая вторая программа не выполняется или идет с нарушением сроков. Об этом заявил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, передает Today.kz.

«Большинство таких жалоб населения связаны с устаревшим базами данных, именно с отсутствием интеграции. И то, что сейчас говорит министр финансов, что все силы бросили на местные налоги, это напоминает одеяло, которое на голову натянули, в другом месте все открылось. В Минфине каждая вторая программа не выполняется или идет с нарушением сроков. Сейчас опять 966 миллионов тенге переносится на следующий год. А знаете почему? Потому что нет четкой координации со стороны руководителей этих процессов», — высказался он.

Нигматулин призвал честно признать, что проблема цифровизации касается каждого ведомства, а не только министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«Один Аскар Жумагалиев ничего сделать не сможет», — считает спикер нижней палаты парламента.

В свою очередь министр финансов Алихан Смаилов отметил, что работа по цифровизации планомерно ведется.

«Мы основную работу в этом году завершили. На следующий год остается несколько интеграций, они связаны со всеобщим декларированием», — пояснил глава Минфина.