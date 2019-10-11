Электронный паспорт здоровья стал доступнее

Получить к нему доступ можно в мобильном приложении без ЭЦП.

Министерством здравоохранения в рамках перехода на безбумажное, цифровое ведение медицинской документации в организациях здравоохранения сформирован электронный паспорт здоровья в мобильном приложении eGov mobile. Он представляет из себя продолжительную медицинскую запись, формируемую в электронном формате, с целью сбора, хранения и обмена информацией о пациенте, передает Kazpravda.kz.

В своем ЭПЗ казахстанцы могут найти следующую информацию:

— кто ваш участковый врач,

— к какой поликлинике вы прикреплены,

— состоите ли вы на диспансерном учете,

— какие лекарства вам выдавались,

— когда и где вы были госпитализированы,

— дату и место плановой госпитализации,

— получение справки из нарко/псих/тубдиспансеров.

С июля 2019 года электронный доступ к этим услугам открыт для казахстанцев на портале eGov. Теперь эти услуги также можно получить не только с помощью ЭЦП, но и без нее, при помощи мобильных приложений iOS и Android.

«Информация, содержащаяся в ЭПЗ, доступна для всех сторон здравоохранения, вовлеченных в деятельность, связанную с постановкой диагнозов, лечением или профилактикой заболеваний и проблем со здоровьем, а также предоставлением социальных услуг, управлением и финансированием здравоохранения, проведением научно-исследовательских работ. Необходимо отметить, что электронный паспорт здоровья создан согласно международному стандарту CDA (Сlinical Document Architecture). Это позволяет населению открыть свой паспорт без всяких специальных мобильных приложений, встроенные приложения на смартфоне могут его открыть», — сообщили в Минздраве.

Отмечается, что внедрение е-паспорта здоровья позволит развить и усовершенствовать существующую модель электронного здравоохранения, переориентировать ее на потребности пациента, повысить качество и доступность медицинской помощи.