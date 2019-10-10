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Открытый код Beeline: Hacktoberfest в Казахстане

В этом году Beeline Казахстан решил поддержать глобальную инициативу, которая называется Hacktoberfest.

10 октября 2019 15:32, Profit.kz
Рубрики: Софт

Благодаря ей несколько десятков отечественных программистов впервые попробовали написать программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Hacktoberfest 2019 в Казахстане

Мероприятие проходит уже несколько лет, его инициировала американская компания DigitalOcean и с каждым годом число участников по всему миру становится все больше. Суть в том, что с 1 по 31 октября надо сделать минимум четыре пул-реквеста в любом проекте на GitHub — и получить за это уникальную футболку с логотипом. Программисты, которые хотели, но никак не могли собраться с силами, чтобы начать кодить open source, наконец, находят таким образом для себя повод сдвинуться с мертвой точки. А затем вовлекаются в процесс и зачастую уже не могут остановиться. Чем-то это напоминает массовый ИТ-марафон. Причем, чтобы старт прошел еще более гладко, по всему миру корпорации и небольшие фирмы, у которых есть собственный штат разработки, предоставляют помещение, покупают пиццу и приглашают выступить перед новичками людей, которые уже опубликовали какую-то библиотеку, софт на GitHub. Кодеры делятся своим опытом, рассказывают, что им дало участие в глобальном сообществе разработчиков — и тем самым мотивируют неофитов. В этом году по всему миру пройдет больше семи сотен подобных «хакерских» сходок. Одна из них состоялась в Алматы благодаря Beeline Казахстан.

Марат Жунусов, руководитель Службы по Agile трансформации Beeline

Субботним утром заинтересовавшиеся предложением собрались в одном из коворкингов, чтобы попробовать свои силы. «Тут всего три человека из Beeline, — говорит Марат Жунусов, Руководитель Службы по Agile трансформации. — Остальные ребята со стороны. И это здорово!» Александр Пузеев, Руководитель службы разработки цифровых продуктов, представился собравшимся и сделал предположение: «Раз вы здесь, то уже задавались вопросом: „А зачем мне тратить свое личное время и бесплатно заниматься разработкой софта с открытым кодом?“ Самый короткий ответ — затем, что так вы прокачиваете свои скилы разработчика. Если обычно вы имеете дело с командами из 5-6 человек, то в проекте на GitHub может быть задействованы сотни людей. Самый известный проект с открытым кодом — это, разумеется, Linux. Это целая вселенная, которая создана тысячами энтузиастов со всего мира. Код, который вы пишите, обсуждается, вам дают массу советов. Таким образом вы растете над собой. Кроме того, к тому, у кого прокачанный профиль на GitHub, совершенно другое отношение при найме. Обычный подход для человека, который приходит с улицы и где-то писал неоткрытый код — дать тестовые задания. Но даже если тесты пройдены, затем тимлид еще довольно долго присматривается к программисту. На GitHub всегда можно посмотреть, насколько хороший код человек пишет, что думает о его стиле сообщество. Многие программисты получают предложение о работе после того, как руководитель разработки корпорации посмотрит код какой-то open source библиотеки».

Александр Пузеев, руководитель службы разработки цифровых продуктов Beeline

Дальше, как и принято на подобных мероприятиях, выступили программисты, которые уже что-то публиковали на GitHub. Малик Жарыков рассказал о своем опыте создания серверного приложение NCANode для работы с ЭЦП РК, способного подписывать данные. «Такой софт мне нужен был самому для одного проекта. Я ничего подобного не нашел, официальная документация по работе с ключами была довольно скудная. Поэтому я решил написать код сам. Смысла пытаться продавать такое ПО я не видел, поэтому просто выложил все на GitHub. После этого мне стали сыпаться благодарности одна за другой. Мне писали и продолжают писать, что я сэкономил вагон времени. Это очень вдохновляет. Пошли предложения прикрутить тот или иной функционал — докер, Rabbit и так далее. Как реализовать многие из этих вещей я на тот момент не знал, но мне подсказывали, как это лучше сделать. Мне поступило несколько предложений о работе… В общем, очень рекомендую публиковать свое ПО на GitHub — это во всех смыслах хорошо для программиста».

Малик Жарыков

Вторым выступил Алихан Аршабеков, автор логгера, который он назвал KEK, для языка Go — быстрый и симпатичный. «Для одного из проектов мне понадобился логгер. Те, что я нашел, были или очень медленные, или совсем страшные и со слабым функционалом. Понятно, что были логгеры на других языках, но если ты весь проект делаешь на Go, то разумно, чтобы и эта часть без костылей была на Golang». Алихан также получил массу благодарностей от программистов со всего мира и в будущем намерен больше времени посвящать софту с открытым кодом.

Алихан Аршабеков

В беседе с Profit.kz Александр Пузеев пояснил, почему у нас в стране именно Beeline Казахстан поддержал инициативу Hacktoberfest: «Раньше мы весь софт заказывали на стороне. Но с какого-то момента было принято стратегическое решение развивать разработку внутри компании. На самом деле это связано с теми изменениями, которые происходят на телеком-рынке. Beeline Казахстан — теперь тоже немного софтверная компания. Да, в общем, не немного — у нас уже сто разработчиков в команде, и она продолжает расти. Большинство софта с лого Beeline Казахстан теперь создается внутри. Мы переписали портал beeline.kz. Мы сделали ПО, которое помогает нашему персоналу работать с клиентами в офисах — его использование полностью изменило подходы к обслуживанию клиентов. В общем, у нас хватает работы. И очень часто мы используем библиотеки с открытым исходным кодом. Мы видим, сколько человекочасов они нам экономят. И трудно представить, сколько времени они экономят в глобальном масштабе. Поэтому мы и поддержали эту инициативу. Кроме того, нам очень важно, чтобы отечественные программисты развивались, росли. Потому что чем выше будет уровень профессионализма сообщества, тем проще будет нам как работодателю».

Hacktoberfest 2019 в Казахстане

Выслушав доклады коллег, программисты занялись поиском проектов, где они могли бы оказаться полезны. Задача для мероприятия ставилась простая — за два часа сделать какой-нибудь один пул-реквест. «Самое сложное — выбрать для себя первый проект. Дальше — легче», — поясняет Александр. В действительности от участников Hacktoberfest никто не ждет подвигов, публикации какой-то новой библиотеки. Достаточно исправить три бага в большом проекте, написать документацию к какому-нибудь функционалу в другом — и жди майку, которая придет по почте. Но подчищенный баг может оказаться началом большого пути, который вполне способен привести к участию в написании ядра Linux. Почему нет?