Умные проекты трех команд победили в первом хакатоне в Алматы

Команды, предложившие перспективные разработки и приложения, будут поддержаны с целью практического применения их решений в системе жизнеобеспечения города.

5-6 октября в Алматы состоялся первый городской марафон разработчиков умных проектов. Из 30 работ лучшими признаны проекты трех команд. На реализацию от идеи до прототипа участникам было дано 24 часа. Перед ними стояла задача разработать прототип непосредственно, который должен представлять собой новую идею, без повтора или продолжения ранних проектов участников, передает Strategy2050.kz.

Старт хакатону дал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, который заявил, что городу нужны новые эффективные решения во всех сферах жизнеобеспечения мегаполиса.

«Команды, предложившие перспективные интеллектуальные разработки и приложения, будут поддержаны с целью практического применения их решений в системе жизнеобеспечения города. Умный марафон мы сделаем ежегодным, расширим границы и сферы применения, вовлечем большее количество креаторов и разработчиков», — сказал Сагинтаев.

Призовой фонд хакатона Almaty SmartCity Challenge в размере 3 млн тенге разделили три команды: HCK50 (проект «Salem Tourist» — 1,5 млн тенге), GGG («Smart bin» — 1 млн тенге) и Mbionics («Умная парковка» — 500 тыс тенге).

Всего участники хакатона разработали более 30 проектов, направленных на развитие города. Среди них — тараканья ферма по утилизации пищевых отходов, биомеханическая рука, сортирующая мусор, «умный» авторазбрызгиватель воды для полива зеленых насаждений города, система мониторинга и поиска свободных парковочных мест, анализ безопасности в городе, снижение загруженности и др.