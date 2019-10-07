Следите за новостями

Цифра дня

На 110 млрд тг. оказано услуг по компьютерному программированию

Кабинет налогоплательщика стал доступен без ЭЦП

Комитет государственных доходов министерства финансов РК представил новый функционал для пользователей.

7 октября 2019 13:25, Profit.kz
Рубрики: Общество

Комитет государственных доходов упростил работу веб-приложения для казахстанских налогоплательщиков. Пользователи «Кабинета налогоплательщика» теперь могут воспользоваться сервисом авторизации и заверения налоговой отчетности с использованием логина и пароля, полученного посредством SMS-оповещения. Этот функционал является альтернативным решением для тех, кто по тем или иным причинам не использует ЭЦП, передает Caravan.kz.

Для получения справочной информации относительно использования обновленного сервиса веб-приложения «Кабинет налогоплательщика» можно обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра — 1414.