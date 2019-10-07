Кабинет налогоплательщика стал доступен без ЭЦП

Комитет государственных доходов министерства финансов РК представил новый функционал для пользователей.

Комитет государственных доходов упростил работу веб-приложения для казахстанских налогоплательщиков. Пользователи «Кабинета налогоплательщика» теперь могут воспользоваться сервисом авторизации и заверения налоговой отчетности с использованием логина и пароля, полученного посредством SMS-оповещения. Этот функционал является альтернативным решением для тех, кто по тем или иным причинам не использует ЭЦП, передает Caravan.kz.

Для получения справочной информации относительно использования обновленного сервиса веб-приложения «Кабинет налогоплательщика» можно обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра — 1414.