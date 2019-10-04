Кселл и Казахтелеком представили совместный конвергентный продукт

Новые тарифные планы объединяют интернет и фиксированную связь и IP-телевидение.

Абоненты Казахтелекома теперь могут выбрать мобильную связь Activ при подключении конвергентных пакетов услуг. В пакете «Ultra», включающем телефонию, домашний интернет и телевидение от АО «Казахтелеком», доступны тарифные планы Activ «Базовый» и «Максимальный». В рамках пакета конвергентных услуг жители Казахстана получают возможность иметь единый счет за услуги связи от «Казахтелеком» на условиях постоплаты. Абоненту больше не нужно беспокоиться о балансе. Кроме того, он может контролировать свои расходы с помощью опции «Закрытый профиль».

Пакет услуг «Ultra» предлагает условия, включающие безлимитный домашний интернет, доступ к телеканалам, сотовую связь Activ c ежемесячным объемом неограниченных минут на звонки внутри сети Kcell/Activ, 1500 минут на городские номера по Казахстану, до 1500 минут на Алтел/Теле2, до 60 минут на Beeline, а также до 30 Гб мобильного интернета.

«Мы запустили первый конвергентный продукт в рамках синергии с группой АО „Казахтелеком“. Тарифные планы „Базовый“ и „Максимальный“ в пакетах „Ultra“ открывают для абонентов Activ совершенно новые возможности — они объединяют мобильный интернет и фиксированную связь, широкополосный интернет и IP-телевидение в один пакет. Так, наиболее востребованные и популярные у казахстанцев услуги связи и доступа к информации будут оплачиваться с одного счета. Это еще один важный шаг для повышения уровня удовлетворенности наших клиентов», — отметил Хикматулла Насритдинходжаев, директор департамента развития массового рынка АО «Кселл».