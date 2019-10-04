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Качество воздуха и воды можно отслеживать онлайн

Казгидромет представил интерактивные карты экологической информации.

4 октября 2019 07:37, Profit.kz
Рубрики: Общество

РГП «Казгидромет» сообщило о разработке интерактивных карт для отслеживания показателей качества атмосферного воздуха и воды в Казахстане. Карты доступны по ссылке Maps.hydromet.kz и на сайте Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

На интерактивных картах по качеству атмосферного воздуха представлена информация, поступающая с мобильного приложения «AirKZ», где отражены фактические данные о концентрациях основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 45 населенных пунктов: пыль, РМ 10, РМ 2,5, диоксид и оксид азота, оксид углерода, диоксид серы в зависимости от комплектации поста. По каждому посту открывается «легенда», где указаны фактические концентрации по каждому показателю, а также кратность превышения ПДК (предельно допустимые концентрации). Информация обновляется с интервалом в один час (по 84 автоматическим станциям), и три раза в сутки по 56 ручным постам.

Казгидромет представил интерактивные карты экологической информации

Карта по качеству поверхностных вод отражает информацию об уровнях загрязнения водных объектов согласно результатов лабораторных анализов за предыдущий месяц (зеленый цвет — 1 класс (чистая вода), бардовый цвет — выше 5 класса (наихудший уровень). Отмечается, что уровень загрязнения присваивается по наихудшему из всех определяемых показателей, для которого необходимо применять определенные способы очистки. К каждой точке открывается «легенда», где указывается уровень загрязнения и показатель, согласно которому этот уровень присвоен.