Качество воздуха и воды можно отслеживать онлайн

Казгидромет представил интерактивные карты экологической информации.

РГП «Казгидромет» сообщило о разработке интерактивных карт для отслеживания показателей качества атмосферного воздуха и воды в Казахстане. Карты доступны по ссылке Maps.hydromet.kz и на сайте Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

На интерактивных картах по качеству атмосферного воздуха представлена информация, поступающая с мобильного приложения «AirKZ», где отражены фактические данные о концентрациях основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 45 населенных пунктов: пыль, РМ 10, РМ 2,5, диоксид и оксид азота, оксид углерода, диоксид серы в зависимости от комплектации поста. По каждому посту открывается «легенда», где указаны фактические концентрации по каждому показателю, а также кратность превышения ПДК (предельно допустимые концентрации). Информация обновляется с интервалом в один час (по 84 автоматическим станциям), и три раза в сутки по 56 ручным постам.

Карта по качеству поверхностных вод отражает информацию об уровнях загрязнения водных объектов согласно результатов лабораторных анализов за предыдущий месяц (зеленый цвет — 1 класс (чистая вода), бардовый цвет — выше 5 класса (наихудший уровень). Отмечается, что уровень загрязнения присваивается по наихудшему из всех определяемых показателей, для которого необходимо применять определенные способы очистки. К каждой точке открывается «легенда», где указывается уровень загрязнения и показатель, согласно которому этот уровень присвоен.