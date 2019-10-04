Объем услуг по компьютерному программированию вырос на 46%

Казахстанский IT-рынок идет в гору.

IT-сфера в РК становится все более привлекательной для бизнеса. На конец августа текущего года в сегменте информации и связи насчитывалось уже 7,7 тыс. компаний — на 11,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее (6,9 тыс. компаний). В текущем году 98,8% приходится на малые компании, доля средних компаний составила 0,7%, доля крупных — 0,5%, передает Finprom.kz.

В сентябре текущего года стало известно, что IT-компании РК получат поддержку в рамках госзаказа. С 1 января 2020 года госзакупки по услугам по созданию и развитию объектов информатизации, а также программного обеспечения и продукции электронной промышленности будут проводиться исключительно через предварительный квалификационный отбор. Основным критерием вхождения в предварительный квалификационный отбор является нахождение в Реестре доверенной продукции, куда включаются только отечественные разработчики.

За первое полугодие текущего года объем услуг по компьютерному программированию и консультациям в секторе составил 110,5 млрд тг., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 46,1% (ИФО — 141,2%). Тем временем информационные услуги увеличились на 18% (ИФО — 116,1%) за год и достигли 59,3 млрд тг. За аналогичный период прошлого года объем информационных услуг составлял 50,3 млрд тг., при росте на 13,6% за год.

По состоянию на 26 сентября текущего года в Международном технопарке IT-стартапов насчитывается 244 проекта, 3,4 тыс. участников сообщества и 65 инвесторов. Проекты распределены по 20 направлениям. Любой стартап может принимать участие в нескольких направлениях сразу. Больше всего проектов насчитывается в категории «Мобильные приложения» (79). В направлении «Электронная коммерция» участвуют 58 стартапов. В тройку направлений-лидеров также входит «Цифровая автоматизация» (57 проектов). Кроме того, среди наиболее популярных направлений — «Цифровые платформы» (54 проекта) и «Искусственный интеллект» (27 проектов).