Депутаты мажилиса одобрили Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с киберпреступлениями.

Для обеспечения информационной безопасности необходимо международное сотрудничество. Такое мнение высказал председатель мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании нижней палаты парламента. 2 октября на пленарном заседании депутаты мажилиса одобрили Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, передает Kazpravda.kz.

«Буквально на прошлой неделе на заседании Совета безопасности были рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности нашей страны. Елбасы особо подчеркнул важность международного сотрудничества в этой сфере. Действительно, характерной особенностью преступлений, совершаемых с применением информационных технологий, является то, что они зачастую носят транснациональный характер и совершаются преступными группами, состоящими из граждан различных стран. Поэтому и борьба с этим злом требует согласованных усилий не только в рамках одного государства, но и между разными странами», — сказал Нигматулин.

Реализация одобренного Соглашения будет способствовать укреплению сотрудничества в целях обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере информационных технологий.