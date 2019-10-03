Atyrau HUB разыгрывает 10 тыс. долларов среди инноваторов

Для создания проектов по цифровизации нефтегазовой отрасли приглашаются команды со всего Казахстана.

В Атырау стартовал «Atyrau Energy Challenge», ставящий своей целью цифровизацию нефтегазовой отрасли и увеличение участия казахстанских компаний в закупках IT-услуг нефтегазовыми операторами. «Atyrau Energy Challenge» — это марафон программистов, разработчиков, web-мастеров, стимулирующий появление и развитие новых идей, способствующих фасилитации операционных процессов в нефтегазовой отрасли.

«Согласно данным аналитического отчета Всемирного экономического форума, цифровая трансформация может увеличить доходность нефтегазовой отрасли индустрии на 1 трлн. Долларов. Нефтегазовый сектор играет важную роль в экономике Казахстана — его доля в ВВП страны составила около 17-19% в 2015–2017 годы. Доля нефтегазового сектора в доходах государственного бюджета составила около 31-41% в 2015–2017 годы. В условиях текущих вызовов цифровизация нефтегазовой отрасли может принести еще больше прибыли экономике страны. В Атырау до сегодняшнего дня не было ни одного акселератора: талантливые разработчики и программисты не могли применить свои знания и развить их, поэтому уезжали в Алматы и Астану. Осознавая важность проблемы и необходимость ее решения, отечественные IT-компании региона, такие как Norsec, Sitek Caspian и Ayacom поддержали Atyrau Energy Challenge и выступили спонсорами мероприятия, тем самым внося свой вклад в развитие казахстанского содержания в нефтегазовых проектах страны», — отмечают организаторы конкурса.

Цели «Atyrau Energy Challenge»:

— Найти и помочь внедрить наиболее перспективные решения для нефтегазовой отрасли Казахстана;

— Разработка местного контента и цифровой стартап-экосистемы в Атырау;

— Привлечь научные сообщества и стартапы из соседних стран;

— Привлечь перспективные стартапы, акселераторы и инвесторов в нефтегазовую отрасль.

На конкурс приглашаются участники со всего Казахстана. Им предстоит создать решения для обеспечения соблюдения правил безопасности и экологичности, фасилитации процессов складирования и хранения материалов, сокращения бумажного документооборота, а также для промышленного Интернета вещей.

Подробное описание задач, технические задания и правила участия опубликованы на сайте. Результатом решения задачи станут готовые продукты, максимально работоспособные и запущенные в тестовом режиме. К участию в «Atyrau Energy Challenge» допускаются участники старше 16 лет, с опытом работы более шести месяцев в нефтегазовой отрасли. Для рассмотрения и отбора поступивших заявок участников организатором создается экспертный совет, состоящий из сотрудников ТШО, КМГ, НКОК и КПО, а также привлеченных отраслевых экспертов из других компаний.