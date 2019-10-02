Переход на 5G не повлечет повышения тарифов на интернет

Аскар Жумагалиев отметил важность технологии для цифровизации страны.

В ходе пресс-конференции на площадке правительства РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев отметил, что технология 5G является очень важным вопросом для цифровизации экономики страны, передает Kazpravda.kz.

«Внедрение 5G позволит решить много вопросов, включая внедрение интегрированной технологии Умные города, цифровизацию транспортной системы, а также всех вопросов, связанных с безопасностью», — отметил А. Жумагалиев.

Он заверил, что при переходе на сети 5G тарифы на интернет повышаться не будут. Также не будут выделяться бюджетные средства со стороны государства.

«Во-первых, для внедрения 5G со стороны государства никаких средств выделяться не будет. Потому что это работа частного оператора. Во-вторых, в связи с тем что технология 5G достаточно дорогостоящая, мы ее сначала будем внедрять в городах. На сегодняшний день во всем мире 5G внедряется только в городах. В будущем, если появится возможность, совместно с компаниями-поставщиками мы рассмотрим внедрение 5G и в сельской местности. Что касается тарифов, при переходе от 3G к 4G, мы не меняли тарифы. В будущем будет проведена такая же работа. При переходе на 5G мы не будем повышать тарифы», — сказал Жумагалиев.