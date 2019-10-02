Аскар Мамин поручил усилить работу по цифровизации отраслей экономики

В правительстве рассмотрели вопросы внедрения цифровых решений в земельные отношения и оптимизации госуслуг.

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось заседание комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации. На заседании рассмотрен ход реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и исполнения поручений Касым-Жомарта Токаева по ускорению цифровизации экономики страны, передает Kazpravda.kz.

О принимаемых мерах по внедрению цифровизации в сферу земельных отношений, а также автоматизации и оптимизации государственных услуг доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев. Госпрограммой «Цифровой Казахстан» предусмотрено создание и внедрение к 2021 году информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости, а также Национальной инфраструктуры пространственных данных. Это позволит сформировать Цифровую карту Казахстана, упростить порядок получения населением услуг в сфере земельных отношений и архитектуры, автоматизировать контроль и мониторинг использования земельных участков.

В Послании народу Казахстана Первого Президента — Елбасы от 5 октября 2018 года было поручено к концу 2019 года обеспечить перевод в электронный формат 80%, а к концу 2020 года — 90% государственных услуг. После внесения в сентябре т. г. поправок Реестр государственных услуг охватывает 723 услуги, из которых в электронной форме будут доступны 579 (80,08%).

Подводя итоги заседания, премьер-министр РК Аскар Мамин отметил важность цифровой повестки и поручил активизировать работу по внедрению цифровых решений в отрасли экономики.