В Казахстане тестируют канал для ускорения доступа к серверам компьютерных игр

Игроки Counter-Strike и Dota2 жалуются на высокий уровень задержки.

На территории Казахстана проходит тестирование канал для ускорения доступа к серверам сетевых компьютерных игр Counter-Strike и Dota2. Об этом сообщил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, передает Kazpravda.kz.

«Это известная проблема. Физически сервера Valve, на которых находится Counter-Strike, расположены в Стокгольме. Поэтому игрокам приходится непросто — играть онлайн на серверах, находясь у нас в стране. Мы сейчас тестируем прозрачный канал, чтобы дать низкий уровень задержки для наших игроков», — сказал Есекеев.

По его словам, пока данная проблема не решилась напрямую, и поэтому основная часть киберспортивных команд тренируется в Киеве.

«Планируется, что в следующем году, в случае улучшения наших технических характеристик, все команды перевести сюда. Но это зависит не только от нас, но и от серверов. Например, Warface находится на наших серверах, и такой проблемы нет. Однако некоторые производители игр не готовы переносить сервера сюда, поэтому отрабатываем каналы, которые будут идти до нужных серверов. Но это касается Counter-Strike и Dota 2», — заключил Есекеев.

Напомним, как утверждают киберспортсмены, на территории Казахстана в настоящее время есть проблемы с пингом в онлайн-играх (временем между запросом к серверу и ответом на него). Это затрудняет «попадание» игрока в своего соперника, так как на момент выстрела он находится уже в другом месте. По этой причине казахстанские киберспортсмены вынуждены тренироваться в Украине и России.