Генеральная прокуратура РК переходит на цифровой формат работы

До конца 2021 года планируется автоматизированное расследование по всем категориям преступлений.

Заместитель председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК Баглан Бекбауов рассказал о проводимой работе по реализации цифровых проектов. По информации спикера, одной из главных задач генеральной прокуратуры является переход на электронный формат всего процесса уголовного судопроизводства, начиная с момента регистрации правонарушения и вынесения судом решения, завершая исполнением наказания, передает Ortcom.kz.

Правоохранительные органы, перейдя на электронный формат работы, с января 2018 года ведут расследование дел по проступкам и преступлениям небольшой тяжести, с начала 2019 года — по преступлениям средней тяжести. До конца 2021 года планируется автоматизированное расследование по всем категориям преступлений. В настоящее время в электронном формате расследуется около 18% дел, что выше показателей 1 квартала 2018 года на 17,1%.

Как отметил Баглан Бекбауов, внедрение данного проекта позволило не только облегчить работу органов досудебного расследования, но и предоставило возможность участникам уголовных процессов через информационный портал «Публичный сектор» в онлайн-режиме получать копии процессуальных документов, подавать заявления, ходатайства и получать на них ответы.

Реализация проекта «Единый реестр административных производств», направленного на автоматизацию процесса оформления и оплаты штрафов за нарушения ПДД, значительным образом упрощает порядок погашения наложенных административных штрафов, освобождая нарушителей от визита в госорган и необходимости подтверждения оплаты квитанцией.

Проект «е-Обращения» позволяет не только минимизировать количество случаев поступления жалоб граждан не по компетенции, но и проводить анализ проблемных вопросов граждан по регионам и госорганам, а также оперативно выявлять факты нарушения сроков подготовки ответов со стороны уполномоченных госорганов.

В целях достижения прозрачности и снижения проверок бизнеса с июля 2018 года запущена единая для всех госорганов система ЕРСОП, которая позволяет контролирующим госорганам назначать проверки, не выходя из кабинетов, а предпринимателям своевременно быть уведомленными.

В целях решения повседневных задач органов прокуратуры и государственных органов реализуется проект «Аналитический центр», позволяющий в единой платформе обрабатывать и анализировать большие объемы информации из государственных баз данных.