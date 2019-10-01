В 2018 году в мире продано 422 тысяч роботов

В Китае, Японии, Южной Корее, США и Германии установлено 74% мирового рынка промышленных роботов.

В 2018 году объем мирового рынка промышленных роботов достиг 422 тыс., или 16,5 млрд долларов. На Китай приходится 36% мирового рынка (154 тыс. единиц), что больше, чем у Европы, Северной и Южной Америке вместе взятых. Об этом сообщается в отчете Международной федерации робототехники (IFR). Совокупно в пяти ведущих странах (Китай, Японию, Южную Корею, США и Германия) установлено 74% мирового рынка промышленных роботов, передает Iot.ru.

Среднее количество роботов на 10 тыс. сотрудников выше всего в Европе (114), в Америке (99) и в Азии (91). При этом среди стран лидирует Сингапур (831 робот на 10 тыс. сотрудников), Южная Корея (774), Германия (338), Япония (327), Швеция (247). Чаще всего роботов используют автозаводы, предприятия по производству электроники и электротехники, а также металлообработки.

Если в 2019 году ожидаются нулевые темпы прироста рынка из-за обострения торговой войны между США и Китаем, то в 2022 году объем рынка промышленных роботов составит 584 тыс.